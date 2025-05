Area district track place results and regional qualifiers Published 8:44 am Tuesday, May 27, 2025

The district track meets were held last week in Divisions 2 and 3. Here are the results of those athletes who placed. Anyone in the top four places advance to the regional meets this week.

Division 2 at Pomeroy

Boys’ Results

100M Dash 1. Kaden Murphy (Coal Grove) 11.24, 2. Kamren Miller (South Point) 11.28, 8. Maddix Markel (Ironton) 11.71

200M Dash 2. Kaden Murphy (Coal Grove) 23.10

400M Dash 4. Conner Black (Fairland) 52.98, 6. Lyndon Jackson (South Point) 53.32

800M 5. Seth Hamm (Coal Grove) 2:04.09, 6. Logan McFann (South Point) 2:06.53

1600M 7. Logan Duvendeck (Ironton) 5:06.06

3200M 7. Logan Duvendeck (Ironton) 11:10.92

110M Hurdles 6. Kylan Blake (Fairland) 17.11, 7. Anthony Forest (Ironton) 17.69

300M Hurdles 7. Kylan Blake (Fairland) 45.65, 8. Kam Hall (Coal Grove) 47.57

4×100 Relay 2. South Point 44.73, 4. Ironton 45.01, 5. Fairland 45.95, 6. Coal Grove 46.14

4×200 Relay 2. Ironton 1:32.76, 4. Fairland 1:35.58, 8. Coal Grove 1:42.38

4×400 Relay 2. Ironton 3:35.56, 6. Fairland 3:45.97

4×800 Relay 6. Fairland 9:29.48

High Jump 1. Tyler Carmon (Ironton) 6-2, 6. Dalton Griffing (Fairland) 5-6, 8. Kam Hall (Coal Grove) 5-4

Pole Vault 2. Conner Black (Fairland) 12-8, 6. Logan Roberts (Coal Grove) 10-6, 7. Gavin Ballard (Fairland) 10-6, 8. Jack Lambert (Ironton) 10-6

Discus 1. Derrick Taylor (South Point) 191-2, 3. Mason Wheeler (Ironton) 143-10, 5. Morgan Gleichauf (Ironton) 134-5, 6. Bryelin Staley (South Point) 132-3

Shot Put 1. Derrick Taylor (South Point) 61-0, 6. Josh Short (Coal Grove) 44-4, 7. Mason Wheeler (Ironton)43-4.25, 8. Bryelin Staley (South Point 40-10.

Girls’ Results

100M Dash 1. Emma Layne (South Point) 12.36, 2. Leila Hall (South Point) 12.69

200M 1. Emma Layne (South Point) 25.25, 4. Molly Dunlap (Fairland) 27.09, 7. Samiya Bradburn (South Point) 27.78

400M 1. Emma Layne (South Point) 58.89, 2. Samiya Bradburn (South Point) 59.39

1600M 4. Marlena McCown (Ironton) 5:20.75, 7. Laila Wentz (Chesapeake) 6:02.02

3200M 5. Marlena McCown (Ironton) 11:45.88, 7. Bailey Russell (Fairland) 12:23.89, 8. Stella Whitley (Fairland) 12:48.74

100M Hurdles 1. Leila Hall (South Point) 14.79, 6. Abbey Isaacs (Chesapeake) 16.39

300M Hurdles 5. Leila Hall (South Point) 47.05, 6. Molly Dunlap (Fairland) 47.10

4×100 Relay 1. South Point 49.09, 7. Fairland 55.43

4×200 Relay 6. Chesapeake 1:56.15, 8. Ironton 1:56.75

4×400 Relay 6. Ironton 4:33.85, 8. Chesapeake 4:40.75

4×800 Relay 6. Chesapeake 11:34.95, 8. Ironton 12:27.70

High Jump 7. Tilly Collins (Chesapeake) 4-8

Long Jump 3. Molly Dunlap (Fairland) 15-11, 6. Tilly Collins (Chesapeake) 15-1.75

Pole Vault 3. Bindi Staley (South Point) 9-0, 5. McKenzie Williams 8-6, 8. Violet Gilcher (Chesapeake) 8-0

Discus 3. Sarah Murdock (Ironton) 95-8, 5. Avery Byers (Fairland) 91-5

Shot Put 1. Savannah Perego (South Point) 38-10.5, 4. Lyric Young (South Point)34-7.25, 6. Avery Byers (Fairland) 31-5.5, 7. Arabella Henderson (Ironton) 29-10.5

Division 3 at Oak Hill

100M 3. Lorenzo Pernestti (Rock Hill) 11.98

200M 2. Izaak Cox (Rock Hill) 22.96

400M 6. Kelan Davidson (Rock Hill) 54.82

800M 2. Dakotah Sanders (Rock Hill) 2:00.87 4. Wyatt Knipp (Rock Hill) 2:05.82

1600M 2. Nixon Snavely (Rock Hill) 4:20.13

3200M 2. Nixon Snavely (Rock Hill) 9:34.25. 6. Ryan Riddel (Rock Hill) 10:38.71

110 Hurdles 1. Aaron Workman (Rock Hill) 16.47

300 Hurdles 3. Cash Lyons (Rock Hill) 43.76

4×100 Relay 1. Rock Hill 45.07

4×200 Relay 1. Rock Hill 1:32.61

4×400 Relay 2. Rock Hill 3:35.92

4×800 Relay 1. Rock Hill 8:19.84

High Jump 1. Rylan Barker 5-6

Long Jump 1. Izaak Cox (Rock Hill) 21-4.25. 2. Rylan Barker (Rock Hill) 20-11.5

Pole Vault 1. Sam Rusk (Rock Hill) 10-6

Discus 3. Caleb Lewis (Green) 119-5

Shot Put 4. Eli Smith (Rock Hill) 41-6

Girls Division 3

400M 6. Kirsten Dome (Coal Grove) 1:05.93

899M 5. Karen Garrison (Coal Grove) 2:45.31. 6. Kali Vanderhoof (Coal Grove) 2:45.53

3200M 7. Amelia Laney (Coal Grove) 13:24.74

100M Hurdles 3. Kylee Brammer (Coal Grove) 18.73

4×100 Relay 6. Coal Grove 56.06

4×200 Relay 3. Coal Grove 1:56.53. 8. Green 2:05.12

4×400 Relay 4. Coal Grove 4:35.86

4×800 Relay 3. Coal Grove 11:01.46

High Jump 6. (tie) Kaitlin Hall (Coal Grove), Rylie Myers (Coal Grove) 4-6

Long Jump 2. Kirsten Dome (Coal Grove) 15-6 5. Karen Garrison (Coal Grove) 15-0.25

Pole Vault 1. Allie Stallard (Coal Grove) 9-6, 3. Rylie Myers (Coal Grove) 7-6

Discus 1. Lydia Meadows (Coal Grove) 131-10, 2. Isabelle Wynn (Coal Grove) 111-10

Shot Put 3. Klara Klaiber (Coal Grove) 32-11, 5. Lydia Meadows (Coal Grove) 32-4